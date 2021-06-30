Учения вертолетов Ка-27 прошли в Черном море на фоне маневров НАТО Sea Breeze - 2021

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали ночные и дневные полеты со взлетом и посадкой на палубу патрульного корабля на фоне учений НАТО и стран - партнеров альянса в Черном море. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.

"В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин". В соответствии с полетным заданием вертолетчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре как в светлое, так и в темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов патрульного корабля была проведена тренировка корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.

"В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу корабля", - сообщается в пресс-релизе.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения Sea Breeze - 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие. Планируется, что в учениях будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.