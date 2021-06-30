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Прямая линия с президентом РФ

Путин: обороноспособность России по некоторым параметрам превзошла многие страны мира

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции, а ее обороноспособность по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Период однополярного мира прошел. И вы должны исходить из того, что мир меняется и меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах - важнейших - превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам в том числе и Соединенные Штаты", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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