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Самолет-амфибию Бе-200 морской авиации ВМФ РФ направили в Турцию для тушения пожаров

Около 16:00 мск самолет вылетел с аэродрома Крымск в направлении аэродрома временного базирования Адана
© Минобороны России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200 морской авиации ВМФ РФ направлен в Турцию для тушения пожаров. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По указанию президента Российской Федерации министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что около 16:00 мск самолет вылетел с аэродрома Крымск в направлении аэродрома временного базирования Адана (Турция).

"Экипаж самолета прошел подготовку в Ейском центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России и имеет практический опыт выполнения такого рода задач", - отметили в Минобороны РФ.

Обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности.

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