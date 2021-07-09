Минобороны РФ передало гражданским медучреждениям более 30 тонн жидкого кислорода

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России поставило гражданским клиникам более 30 тонн жидкого кислорода, необходимого для лечения больных с коронавирусной пневмонией. Соответствующее указание Воздушно-космическим силам дал министр обороны Сергей Шойгу.

"Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны Минобороны передало более 30 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - уточняется в сообщении министерства.

В Минобороны пояснили, что военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Военные предоставили кислород в распоряжение учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения. "Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил РФ", - отмечает военное ведомство.