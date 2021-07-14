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Шойгу прибыл в войска ЮВО, где проверит соединения и воинские части

Глава Минобороны проинспектирует мотострелковую дивизию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону.

"Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа", - сказано в сообщении Минобороны.

"Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов", - отмечено в тексте.

Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией "Роствертол".

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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