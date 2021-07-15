Истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет США над акваторией Тихого океана

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил патрульный самолет США над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"15 июля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - сообщили в центре.

Там отметили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки", - сообщили в центре.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы РФ не допущено, подчеркнули в центре.