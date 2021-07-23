Главный военно-морской парад покажет приоритетные направления развития ВМФ России

Российский Военно-морской флот (ВМФ) отмечает в этом году свое 325-летие. В связи с этой датой 25 июля будет проведен самый масштабный за всю историю флота Главный военно-морской парад в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этот день можно будет увидеть надводные и подводные корабли различных проектов, многие из которых являются гордостью отечественного флота. Военно-морской парад также пройдет на всех флотах и флотилиях — в городах Североморске, Балтийске, Каспийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. На питерском рейде Впервые в Финском заливе парадную линию сформируют три атомные подводные лодки (АПЛ) из состава Северного флота. В их числе атомная подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 955А "Князь Владимир" (шифр "Борей-А"), атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949А "Орел" (шифр "Антей") и многоцелевая атомная подводная лодка (ПЛАТ) проекта 971 "Вепрь" (шифр "Барс").

Описание ПЛАРК "Орел" (шифр "Антей") проекта 949А © Петр Ковалев/ТАСС

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Участие в параде трех атомоходов различного назначения из состава Северного флота, выполнивших межфлотский переход на Балтику, весьма наглядно продемонстрировало Западу, что на данный момент именно атомные подводные лодки составляют основу ударных сил ВМФ. Наибольшую угрозу территориям США, стран НАТО и Японии, а также ударным группировкам военно-морских сил наших условных противников несут российские атомные подводные лодки, вооруженные высокоточным оружием большой дальности. Подводные лодки также могут блокировать морские (океанские) перевозки зарубежных стран, экономика которых в значительной степени зависит от морских коммуникаций. По данным открытых источников, в настоящее время в боевом составе ВМФ России находится 12 ПЛАРБ, в том числе три новейшие лодки проекта 955 и одна проекта 955А. Еще шесть лодок проекта 955А находятся на разных стадиях строительства и до 2027 года будут по графику вводиться в боевой состав ВМФ. В то же время из 26 многоцелевых атомных подводных лодок в строю находятся 12. Поэтому весьма актуальным является увеличение темпов строительства подводных лодок проекта 885М, их количество к 2027 году должно достичь 10 единиц. Необходимо также до 2030 года провести ремонт и модернизацию всех имеющихся в составе ВМФ многоцелевых АПЛ проектов 949А, 971 и 945А, вооружив их новейшим высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Описание ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 © Валентин Егоршин/ТАСС

​​​​​​​ В параде примут участие три дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Краснодар", а также ДЭПЛ проекта 877 "Владикавказ". Подводные лодки этих проектов, а также проекта 677 являются важным дополнением к атомному подводному флоту. Несмотря на то что их скорость и непрерывное время нахождения под водой меньше, чем у АПЛ, но стоимость постройки существенно ниже. При этом они несут ту же номенклатуру вооружений, включая высокоточное оружие большой дальности, что и атомные лодки.

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К сожалению, по сравнению с советским периодом на флотах существенно сократилось численность ДЭПЛ, по некоторым оценкам, более чем в 10 раз. По данным открытых источников, в настоящее время в составе ВМФ и на испытаниях находится всего 22 лодки. Поэтому сегодня перед российским флотом стоит задача возвращения господства в подводной среде, в том числе в ближней морской зоне. Это необходимо для повышения боевой устойчивости ударных сил флотов, в том числе ПЛАРБ стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время продолжается строительство серии из шести ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, ведется строительство лодок проекта 677. Все они несут высокоточное оружие большой дальности и оснащены современным торпедным вооружением и гидроакустическими комплексами. Однако флоту сегодня нужны неатомные подводные лодки (НАПЛ) с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), время нахождения которых под водой в 5–7 раз превышает время обычных дизельных лодок. Зарубежные страны, в том числе Германия и Швеция, уже более десяти лет строят и эксплуатируют НАПЛ. Строительство таких лодок по лицензии Германии освоили Япония, Южная Корея и Турция. Франция помогает освоить строительство НАПЛ Пакистану и Индии. Поэтому российскому подводному кораблестроению необходимо в срочном порядке решать эту проблему. Тем более если Россия намерена победить в предстоящем индийском тендере на строительство шести перспективных НАПЛ.

Описание Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 © Петр Ковалев/ТАСС

Среди надводных кораблей, которые пройдут парадным строем на Большом Кронштадтском рейде, есть несколько новейших проектов, серийное строительство которых ведут предприятия российской судостроительной промышленности. Это прежде всего большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711, ракетный корвет "Гремящий" проекта 20385, корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700.

Описание Ракетный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 © Петр Ковалев/ТАСС

В парадном строю на Неве напротив здания Адмиралтейства находится новейший ракетный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Впервые по Неве пройдет малый ракетный корабль (корвет) "Одинцово" проекта 22800, который наряду с крылатыми ракетами "Калибр" первым из корабельного состава ВМФ получил на вооружение зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М". Этим новейшим комплексом, способным в разы усилить противовоздушную оборону, теперь будут оснащаться многие новые и модернизируемые корабли российского флота. Модернизация кораблей и приоритеты БДК, корабли противоминной обороны, ракетные корветы и фрегаты по этим, а также усовершенствованным проектам сегодня строятся на верфях в Калининграде, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Выход отечественного кораблестроения на устойчивое серийное строительство целого ряда проектов надводных и подводных кораблей для ВМФ России также является определяющим критерием для экспорта отечественной военно-морской техники за рубеж. Инозаказчики при выборе нужных им морских платформ обращают внимание прежде всего на то обстоятельство, является ли эксплуатантом этих платформ ВМФ России. В связи с этим одним из направлений повышения объемов экспорта отечественной военно-морской техники может стать адаптация для иностранных заказчиков целого ряда морских платформ, принятых на вооружение российского флота. Кроме самих морских платформ, адаптированных под требования инозаказчиков, российская оборонная промышленность сегодня производит и готова поставлять широкую номенклатуру специального оборудования и вооружения, отвечающих самым высоким мировым стандартам.

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Важным фактором, определяющим развитие российского флота на современном этапе, является решение задачи импортозамещения и создания отечественных силовых установок для новейших российских кораблей. В предыдущие годы отсутствие возможности производства российской промышленностью целой линейки морских силовых установок оказывало отрицательное влияние на развитие флота. Так, например, из-за отсутствия собственного производства главных энергетических установок (ГЭУ) задерживалось строительство ракетных фрегатов проекта 22350, поскольку российский флот до 2014 года получал ГЭУ для этих кораблей от украинского предприятия "Зоря-Машпроект" в Николаеве. Именно оно было главным производителем двигателей для российских боевых кораблей многих проектов.

Описание БПК "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 и ракетный крейсер "Маршал Устинов" проекта 1164 (шифр "Атлант") © Валентин Егоршин/ТАСС

В настоящее время российский флот проводит масштабную программу модернизации кораблей и подводных лодок, в результате которой ударная мощь ВМФ существенно возрастет. Так, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге принимает участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" проекта 1164 (шифр "Атлант") из состава Северного флота, недавно завершивший такую модернизацию. В Севастополе участвовать в параде будет обновленный флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" этого же проекта. В военно-морском параде во Владивостоке будет участвовать фрегат "Маршал Шапошников" модернизированного проекта 1155М, ударное оружие которого пополнилось ракетными комплексами "Уран" и "Калибр". Второй корабль этого проекта "Адмирал Виноградов" также пройдет аналогичную модернизацию до 2025 года. В целом же линия на модернизацию больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 во фрегаты — а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая "Маршала Шапошникова" и "Адмирала Виноградова", — будет продолжена. Станет современным фрегатом и БПК "Вице-адмирал Кулаков", участвующий в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

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