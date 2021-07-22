Свыше 16,8 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2021 в третий день его работы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Более 16,8 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в третий день его работы. Об этом сообщили в четверг ТАСС в дирекции мероприятия.

"В третий день работы МАКС-2021 посетили 16 830 человек", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в первый день работы авиасалона его гостями и участниками стали 6 970 человек, а во второй день - 16 570 человек. Таким образом, за три дня на мероприятия на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском пришли 40 370 человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.