Путин подписал указ о проведении 25 июля в Петербурге Главного военно-морского парада

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 25 июля 2021 года в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада и артиллерийского салюта. Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Провести 25 июля 2021 года, в День Военно-морского флота, в г. Санкт-Петербурге: Главный военно-морской парад, в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", - следует из документа.

Кроме того, указ возлагает на Минобороны подготовку и проведение парада, правительству Санкт-Петербурга необходимо оказать содействие в его подготовке и проведении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 25 июля, в День Военно-морского флота, Путин будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Глава государства традиционно в этот день принимает парад, который проходит в акватории Невы, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он выступает с поздравлением российским морякам

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. В нем примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.