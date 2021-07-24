Шойгу обсудил с главой МО Таджикистана совместные меры в связи с ситуацией в Афганистане

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сказали в ведомстве.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по ряду направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории исламской республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.