Матвиенко назвала ВМФ России гарантом стабильности на границах страны и в Мировом океане

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боевая мощь и высокая подвижность ВМФ России обеспечивают предупреждение любой агрессии и безопасность суверенитета страны. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня ВМФ, направленной на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сегодня ВМФ России является гарантом мира и стабильности не только на наших морских границах, но и на просторах Мирового океана. Его боевая мощь, высокая подвижность и оперативность надежно обеспечивают предупреждение любой агрессии, безопасность суверенитета страны, отстаивание приоритетов нашего государства в глобальной экономике и внешней политике", - отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска с честью выполняют поставленные перед ними важные задачи, служат укреплению оборонного потенциала РФ.

Она напомнила, что российский флот имеет богатую историю и славные традиции, "которые создавались всеми поколениями моряков, прочно стоявшими на страже национальных интересов Родины". "Их легендарные подвиги стали немеркнущими образцами героизма, отваги и воинского мастерства для нынешних защитников Отечества. За 325 лет с момента основания этот вид вооруженных сил многократно развивал и приумножал свой потенциал, совершенствовал способность сдерживать противника", - отметила председатель СФ.

Матвиенко поздравила министра, командование, личный состав и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником. Она пожелала всем военным морякам крепкого здоровья, успехов в освоении новейшей техники и стратегического вооружения, "а тем, кто находится вдали от дома, - благополучного возвращения к родным берегам".

В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.