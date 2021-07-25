Военно-морской парад с участием кораблей ВМФ России прошел в Тартусе

ТАРТУС /Сирия/, 25 июля. Военно-морской парад в честь дня ВМФ России прошел в Тартусе в Сирии. В нем приняли участие российские корабли и боевая авиация.

"Всего в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 13 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - сообщили журналистам в Минобороны России.

В параде приняли участие фрегат "Адмирал Макаров", подводная лодка проекта 636.3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158. Корабли, участвующие в параде, входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Принимал парад командующий группировкой войск России в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командовал парадом капитан первого ранга Дмитрий Добрынин на противодиверсионном катере "Павел Силаев". На борту "Адмирала Макарова" состоялась торжественная церемония награждения моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга.

После проведения парада жителей и гостей Тартуса ждал военно-спортивный праздник и концерт. Российские морские пехотинцы продемонстрировали высадку и захват необорудованного побережья при поддержке катеров "Раптор" и ударных вертолетов. Экипаж "Адмирала Макарова" осуществил поиск и условное уничтожение подводной лодки реактивным комплексом РБУ-6000.

Программу военно-спортивного праздника завершили прохождение катеров "Раптор" и пролет вертолета Ка-27, несших на борту флаги России, Сирии и ВМФ России. Также для жителей на набережной была организована выставка военной техники.

Военно-морской парад в сирийском Тартусе в День ВМФ проводится в пятый раз. В этом году он проходит 25 июля. Также парады в честь дня ВМФ в этот день проходят в российских городах Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге, в нем принимают участие более 50 кораблей, в их числе корабли из Индии, Ирана и Пакистана, а также более 4 тыс. военнослужащих. В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет.