Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Североморске

МУРМАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. военнослужащих и 24 корабля и судна Северного флота приняли участие в параде и военно-морском празднике ко Дню ВМФ России. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В параде и военно-спортивном празднике ко дню ВМФ приняли участие 24 плавсредства, включая корабли, подлодки, катера и суда обеспечения, а также два вертолета и десять бронетранспортеров. В праздничных мероприятиях были задействованы порядка 3 тыс. человек личного состава, включая экипажи кораблей", - сказал собеседник агентства.

Одним из самых зрелищных эпизодов военно-спортивного праздника в Североморске стал показательный бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Морские пехотинцы на бронетранспортерах вышли из трюма десантного корабля и начали движение морем к береговой кромке, накрывая огнем точки условного противника на берегу. В момент высадки в схватке с противником пехотинцы продемонстрировали навыки рукопашного боя.

О Северном флоте

Основной базой Северного флота является ЗАТО Североморск. Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Командующий СФ - адмирал Александр Алексеевич Моисеев (с мая 2019 года).