Экспедиция РГО и Минобороны раскрыла подробности гибели теплохода "Армения" в 1941 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Минобороны России раскрыла новые подробности гибели санитарного транспорта "Армения", потопленного немецкой авиацией в ноябре 1941 года около Ялты, и поставила под сомнение старую версию этой трагедии. Об этом в среду сообщает газета "Красная Звезда".

"Было обнаружено, что на правом борту "Армении" отсутствуют шлюпки, причина тому - не разрушения. Все шлюпбалки правого борта развернуты в положение "за борт", а канаты обрублены", - говорится в сообщении.

Как отмечается в статье, все погрузочные люки затонувшего теплохода также оказались открытыми.

"Открытые люки подтверждают тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми способами", - говорится в сообщении.

По информации "Красной Звезды", совокупность этих наблюдений поставила под сомнение архивную информацию о том, что теплоход "Армения" ушел под воду за четыре минуты.

"Что же стало с людьми, севшими в шлюпки, какова их судьба? На эти вопросы экспедиционные выходы ответа не дадут", - отмечается в статье.

Теплоход "Армения"

Санитарно-транспортное судно "Армения", на котором, по разным оценкам, находилось от 4,5 до 10 тыс. человек, подверглось атаке немецкой авиации 7 ноября 1941 года. Теплоход был обнаружен и идентифицирован в 2020 году в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 км. Возможность проведения его исследования возникла только после трех экспедиционных выходов на место катастрофы. Обследование проводилось телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (подводный робот).

Для изучения подлинных исторических событий, связанных с гибелью теплохода, Центром подводных исследований РГО был запущен социальный проект "Теплоход "Армения". Вспомнить всех".