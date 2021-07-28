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Спасательное судно ЧФ прошло Суэцкий канал и направляется в Оманский залив

"Капитан Гурьев" примет участие в обеспечении конкурса по водолазному многоборью "Глубина-2021", который пройдет в августе на территории Ирана

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Спасательное буксирное судно (СБС) Черноморского флота (ЧФ) "Капитан Гурьев" прошло Суэцкий канал и направляется в Оманский залив, где примет участие в обеспечении конкурса по водолазному многоборью "Глубина-2021", говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

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"Экипаж спасательного буксирного судна "Капитан Гурьев" из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море. СБС "Капитан Гурьев" впервые совершает морской переход из Новороссийска в Оманский залив", - говорится в сообщении.

Продолжительность морского перехода составляет более 20 суток, маршрут проходит через Суэцкий канал, три пролива, три залива и шесть морей.

Уточняется, что российский буксир будет использоваться как штабное судно для обеспечения участия сборной команды российского Военно-морского флота в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2021", который пройдет в августе на территории Ирана.

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