Военные впервые переправили 100-тонную стартовую батарею комплексов "Ярс" на пароме

ТАСС, 28 июля. Военные инженеры впервые переправили автономную пусковую установку мобильного ракетного комплекса "Ярс" Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках масштабного специального учения во Владимирской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"С помощью современного понтонного парка ПП-2005М инженерными подразделениями Вооруженных сил РФ был собран паром по схеме из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев для переправы сверхтяжелой крупногабаритной техники РВСН. Данная конструкция обладает повышенными запасами несущей способности и позволяет гарантированно осуществить переправу автономной пусковой установки при повышенных ветровых и волновых нагрузках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, масса пусковой установки ПГРК "Ярс" составляет около 100 тонн. После отработки ключевого эпизода пусковая установка была также переправлена через Оку с помощью наплавного моста. "Другие агрегаты стартовой батареи ПГРК "Ярс", в том числе машина обеспечения боевого дежурства, были переправлены с правого на левый берег Оки на участке протяженностью свыше 500 метров с помощью наплавного моста", - уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что по замыслу учений автомобильный и железнодорожный мосты, находящиеся в непосредственной близости с полевыми позициями ракетного дивизиона, были уничтожены диверсантами, и ракетчики изменили маршрут движения колонны с крупногабаритной техникой. Дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что понтонные подразделения инженерных войск впервые в мировой практике оборудовали наплавной мост двойной ширины для переброски группировки через реку Ока на учениях во Владимирской области. Это позволило увеличить пропускную способность переправы в два раза и обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до трех баллов.

В розыгрыше эпизода участвовало более 1 600 военнослужащих и порядка 600 единиц военной и специальной техники. Маневры проводятся под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них принимают участие более 8 тысяч военнослужащих и задействовано порядка 1 500 единиц военной техники.