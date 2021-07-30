Боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Боевики, действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации, обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета, ранены трое военнослужащих. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 июля боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Идлибской зоны деэскалации, совершили минометный обстрел позиций сирийских правительственных сил. Из района населенного пункта Кафер-Ханни провинции Алеппо боевиками были выпущены две 120-мм мины по позициям вооруженных сил САР (Сирийской Арабской Республики) в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра юго-западнее города Алеппо. В результате обстрела трое военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения", - сказал он.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб зарегистрировано 19 обстрелов, в провинции Латакия - шесть обстрелов, в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Хама - три обстрела.