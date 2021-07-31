В Астрахани и Каспийске пройдут мероприятия военно-технического форума ЮВО "Армия-2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Мероприятия военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2021" пройдут 27-29 августа на площадках Каспийской флотилии в Астрахани и Каспийске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"На площадках Каспийской флотилии в Астрахани и Каспийске с 27 по 29 августа состоятся мероприятия военно-технического форума ЮВО "Армия-2021". В Астрахани динамический и статический показ состоится на территории городского парка имени Петра Первого и набережной реки Волга. В Каспийске мероприятия форума будут организованы на территории парка имени Халилова и набережной напротив кинотеатра "Москва", - говорится в сообщении.

Гости форума смогут увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии. Военные моряки продемонстрируют практическое применение новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники.

Мероприятия форума также пройдут на площадке в парке "Патриот" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Здесь будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Для недопущения заноса распространения коронавирусной инфекции на всех площадках форума будут приняты необходимые санитарные меры. В мероприятиях форума примут участие более 40 соединений и воинских частей, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.