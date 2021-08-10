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Шойгу сообщил, что для нужд ВС РФ в эксплуатацию введут 3 тыс. объектов

Министр обороны РФ отметил, что строительство объектов выполняется в полном объеме

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В интересах Вооруженных сил РФ в эксплуатацию в 2021 году введут 3 тыс. зданий и сооружений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

"Что касается строительства объектов для нужд вооруженных сил: в текущем году планируется ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений. В первом полугодии построено более тысячи шестисот объектов различного назначения", - отметил министр.

Запланированные мероприятия по строительству объектов, по его словам, выполняются в полном объеме.

Глава военного ведомства напомнил, что военные строители также оказывали помощь и отдельным субъектам Российской Федерации в решении важнейших социально-бытовых проблем. "Так, по поручению президента Российской Федерации для создания системы надежного водоснабжения Севастополя в кратчайшие сроки на реке Бельбек было завершено строительство водозабора с инженерными сооружениями", - напомнил генерал.

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