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ВМФ России в 2021 году получит три новых атомных подводных лодки

Кроме того, флот получит одну дизель-электрическую подводную лодку и шесть боевых надводных кораблей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ВМФ России получит в 2021 году три новых атомных подводных лодки и одну дизель-электрическую. Об этом сообщил во вторник в ходе единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей", - уточнил он.

По словам Криворучко, будут также поставлены четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, 15 межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса "Бастион", семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

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