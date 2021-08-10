Минобороны будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тыс. контрактников и офицеров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны в период с 2021 по 2024 годы будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги единого дня приемки военной техники.

"У нас существенным образом изменились подходы к дальнейшему комплектованию экипажей на особо сложную технику. Наш доклад верховному главнокомандующему был поддержан. Исходя из этого у нас увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году, 2025 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тыс. контрактников и офицеров каждый год", - сказал он.

По его словам, это делается для того, чтобы "техника, которая поставляется, и эти поставки вышли на стабильный, плановый режим, была обеспечена должным образом необходимыми экипажами и необходимыми специалистами".