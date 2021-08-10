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Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет

При этом доля долгосрочных контрактов будет доведена до 60% от общего количества, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новые государственные контракты будут заключаться сроком на 10 лет. Об этом сообщил во вторник в ходе единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля долгосрочных контрактов будет доведена до 60% от общего количества. Поставленная задача будет выполнена", - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Замминистра добавил, что предприятия оборонки должны быть нацелены на безусловное выполнение своих обязательств по заключенным госконтрактам в 2021 году. Криворучко также выразил уверенность в том, что заданные темпы производства позволят выполнить ГОЗ на высоком уровне.

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