Ингушетия впервые представит на форуме "Армия-2021" армейскую обувь и камуфляжную форму

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Республика Ингушетия впервые примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" и представит армейскую обувь и камуфляжную форму местного производства, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ингушетия впервые будет участвовать в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Интерес к региону вызвало открытие в прошлом году двух фабрик: швейной "4БРА" и обувной "Фелидже Пэллэ". На отведенной для региона выставочной площадке компании представят собственную продукцию: камуфляжную форму, медицинскую спецодежду, армейскую обувь, носки и прочее", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ингушскую делегацию на крупнейшем военном форуме страны возглавит глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Форум "Армия-2021" пройдет с 26 по 28 августа на трех площадках ЦВО в Поволжье, на Урале и в Сибири. В Самарской области он состоится на Рощинском полигоне. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей округа.

Швейная фабрика "4БРА" и фабрика "Фелидже Пэллэ" по производству обуви, чулочных изделий и изделий из картона были открыты турецкими инвесторами в регионе в 2020 году на месте простаивавших ранее предприятий.