Около 100 образцов боевой техники представят на ростовской площадке форума "Армия-2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Около 100 образцов современной боевой техники будет представлено на площадке военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2021". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Около 100 единиц современной боевой техники из состава воинских частей 8-й общевойсковой армии ЮВО доставлено на площадку статического показа военно-технического форума "Армия-2021", который состоится в Ростовской области на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" с 27 по 29 августа", - говорится в сообщении.

На форуме будут представлены танки Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь-С", "Тор-М2", "Бук-М3", реактивные артиллерийские системы "Торнадо" различных калибров, самоходные артиллерийские орудия, бронеавтомобили, техника войск связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты, современные комплексы беспилотных летательных аппаратов, вертолеты армейской авиации.

Гости форума смогут познакомиться с различными образцами исторической военной техники, добавили в пресс-службе.

Мероприятия форума ЮВО "Армия-2021" пройдут на 26 площадках в 14 субъектах РФ и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Планируется, что в них будет задействовано более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.

Для недопущения распространения коронавируса на всех площадках форума будут приняты необходимые санитарные меры. Ранее в пресс-службе сообщали, что в мероприятиях примут участие более 40 соединений и воинских частей, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.