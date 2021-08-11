Минобороны Белоруссии сообщило о начале учений ПВО, второй этап которых пройдет в России

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии начали оперативно-тактические учения противовоздушной обороны (ПВО) с боевой стрельбой, второй этап которых будет проходить совместно с российским военными на полигоне в РФ. Об этом сообщило в среду белорусское министерство обороны в своем Telegram-канале.

"С 10 по 26 августа под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны проводится оперативно-тактическое учение с боевой стрельбой с зенитными ракетными войсками, - говорится в сообщении оборонного ведомства Белоруссии. - Первый этап учения пройдет на территории Беларуси, второй - после совершения передислокации - на полигоне Российской Федерации Ашулук [в Астраханской области]. Там будут выполнены боевые пуски".

Белорусские военные в ходе учений сосредоточат основные усилия на повышении слаженности органов управления и воинских частей зенитных ракетных войск, совершенствовании навыков прикрытия войск и объектов от ударов с воздуха в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки с применением противником радиоэлектронных помех высокой интенсивности. Военнослужащие отработают тактику борьбы с беспилотными летательными аппаратами с учетом опыта, полученного Россией в ходе региональных конфликтов, отмечает Минобороны Белоруссии.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных сил России, заместитель главкома Воздушно-космически сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил в апреле, что совместные учения Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое содружество - 2021" пройдут в сентябре этого года на военных полигонах России (Ашулук), Казахстана (Сары-Шаган) и Таджикистана (Харб-Майдон и Чорух-Дарон). В учениях примут участие боевые расчеты войск ПВО и ВВС вооруженных сил Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.