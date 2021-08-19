"Технодинамика" покажет новые огнеметы и системы минирования на форуме "Армия-2021"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрирует на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" возможности новейшей тяжелой огнеметной системы на колесном шасси ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования. Об этом в четверг сообщила пресс-служба предприятия.

"Холдинг "Технодинамика" покажет боевые возможности тяжелой огнеметной системы на колесном шасси ТОС-2. <...> В отличии от предшественников в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, также будет представлена инженерная система дистанционного минирования, разработанная НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева. В состав системы входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

"Боевая машина создается на колесном шасси повышенной грузоподъемности "Камаз" с колесной формулой 8х8", - сообщили в холдинге.

"Технодинамика" - промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий - производителей продукции военного и гражданского назначения. В рамках форума "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ "Патриот", холдинг представит более 220 экспонатов.