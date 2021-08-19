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Военные ЗВО поразили мишени из новейшей реактивной системы "Торнадо-С" на дальности 90 км

В учениях принимали участие около 500 человек, было задействовано около 50 единиц военной техники

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллеристов Западного военного округа (ЗВО) обстреляли учебные цели из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" с дальности 90 км. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"Расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Западного военного округа, дислоцированного в Ленинградской области, в рамках тактического учения уничтожили цели, имитирующие командные пункты условного противника, на удалении около 90 км", - говорится в сообщении.

По информации из округа, огонь велся из уникальных дальнобойных РСЗО "Торнадо-С".

"Также военнослужащие ЗВО с помощью транспортно-заряжающих машин выполнили задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами, практическому расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО", - отметили в пресс-службе.

Всего по данным военных, в учениях принимали участие около 500 человек и было задействовано около 50 единиц военной техники.

Уникальная дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО "Торнадо-С" может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

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