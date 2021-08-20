В Приморье завершились российско-лаосские военные учения "Ларос-2021"

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Совместные российско-лаосские учения "Ларос-2021" завершились в Приморье, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась торжественная церемония закрытия совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2021". В ходе церемонии состоялся митинг, на котором выступили заместитель командующего Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков, заместитель начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит и командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Алексей Подивилов. Они признали проведенное учение успешным и отметили возросшую выучку подразделений", - сообщила пресс-служба.

Сайтяй Коммасит поблагодарил российскую сторону за теплый прием и отметил, что воины Лаосской народной армии приобрели здесь большой опыт и на родине станут инструкторами для обучения других военнослужащих. После митинга состоялось награждение отличившихся военнослужащих ведомственными медалями "За укрепление боевого содружества". Лаосская сторона наградила отличившихся военнослужащих медалями "Дружбы".

Совместные российско-лаосские учения "Ларос-2021" впервые состоялись на территории России. С российской стороны были задействованы танковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. Военнослужащие отработали совместные действия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих, были задействованы около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25, разведывательный Су-24МР и ударные вертолеты Ка-52 ВВО.

Первые совместные учения прошли в 2019 году в Лаосе.