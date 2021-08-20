Шойгу предложил регионам за два месяца заключить соглашения об обновлении военкоматов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу предложил главам российских регионов в двухмесячный срок заключить соглашения для реализации большого проекта по внедрению в военкоматах современных цифровых технологий.

"Для реализации такого масштабного проекта предлагаю консолидировать усилия министерства обороны и субъектов Федерации и в течение ближайших двух месяцев заключить соответствующие соглашения", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании, которое прошло в пятницу с участием глав регионов, командующих войсками военных округов и Северным флотом.

Такие соглашения, по словам министра обороны, подписаны уже с более чем 10 регионами России.

"Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий", - сказал министр обороны.

По его словам, работа в данном направлении призвана повысить качество выполнения задач, стоящих перед учреждениями. "Такая работа уже ведется в Московской области", - сказал Шойгу.

IT-технологии в военкоматах

Реализация комплекса мер по совершенствованию деятельности военных комиссариатов, включая внедрение в их деятельность современных IT-технологий, позволит качественно обслуживать более 40% населения России, заявил министр.

"По нашим расчетам, реализация намеченных планов позволит обеспечить комфортное обслуживание для более чем 40% населения страны", - сказал он.

При этом Шойгу отметил, что "в условиях пандемии особенно важно дать людям возможность получать услуги в электронном виде". Министр предложил определить меры по более эффективному использованию массивов данных военкоматов и информационных ресурсов субъектов РФ для решения задач по подготовке граждан к военной службе и их призыву, воинскому учету населения, работе с мобилизационным резервом, а также с ветеранами и пенсионерами.

"Сегодня обсудим, как повысить оперативность и качество деятельности военных комиссариатов", - сказал Шойгу, открывая совещание, в котором принимают участие главы российских регионов, заместители главы военного ведомства, командующие войсками военных округов и Северным флотом.

Цифровизация комиссариатов

Как отметил в свою очередь начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, для трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг.

"В том числе - удаленным способом, а также приданием им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - пояснил он.

В качестве примеров, которые наглядно подтверждают необходимость таких преобразований, он привел несколько фактов. В частности, сегодня на формирование личных дел граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, требуется более полутора месяцев. Для этого обобщается информация, поступающая на бумажных носителях из органов местного самоуправления, учебных заведений и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений. Дополняется сведениями, поступающими из органов ЗАГС, внутренних дел и медицинских учреждений, продолжил Бурдинский.

"Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю", - отметил он.

Таким образом, указал Бурдинский, удастся более чем в десять раз сократить временной интервал на получение соответствующей услуги. Он подчеркнул также, что реализация данных подходов расширит перечень услуг и сервисов, представляемых регионами в цифровой форме, а также повысит уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления этих услуг.

"Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и как следствие индекс доверия населения", - сказал Бурдинский, добавив, что положительным примером в данной области можно назвать Московскую область, а также Татарстан.