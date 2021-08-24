Страны Юго-Восточной Азии планируют закупить "антидроновые чемоданчики" Ростеха

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Ряд стран Юго-Восточной Азии может закупить российские мобильные системы противодействия беспилотникам "Защита", все оборудование которых помещается в несколько кейсов. Об этом сообщили ТАСС в рамках форума "Армия-2021" в пресс-службе концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Комплексом "Защита" интересуется ряд коммерческих заказчиков, в том числе зарубежных. В частности, из стран Юго-Восточной Азии. Сейчас ведется активная работа по заключению твердых контрактов на поставку", - сказали в концерне.

"Защита" впервые представлена на международном форуме "Армия-2021". Благодаря использованию технологии пассивной когерентной локации, система невидима для других РЛС и устойчива к радиопротиводействию. Станция помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут.

Новый комплекс может "видеть" летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 км определять, какого они типа - самолетного, вертолетного или конвертоплан. "Защита" способна обнаружить местонахождение пульта управления "дрона" и разорвать канал связи с летательным аппаратом.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.