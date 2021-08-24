Минобороны и "Калашников" заключили контракты на зенитные ракеты 9М333 и автоматы АК-12

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракты с группой компаний "Калашников" (входит в Ростех) на поставку партий зенитных ракет и автоматов АК-12, сообщили журналистам в министерстве.

"Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М333 и изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сказали в Минобороны.

Ракета 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет. Она отличается многофункциональной головкой самонаведения, работающей в фотоконтрастном и инфракрасном режимах, а также в режиме селекции помех, что позволяет вести огонь по принципу "выстрелил - забыл".

По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-12 обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию. Автомат АК-12 оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь на расстоянии до 500 м. В комплект автомата входит новый магазин, который позволяет визуально контролировать расход боеприпасов.