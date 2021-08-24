Авиапарад пройдет в рамках форума "Армия-2021" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Авиапарады пройдут в течение двух дней в городе Ставрополе в рамках форума "Армия-2021". Пилоты начали тренировочные полеты над городом, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Захватывающее зрелище готовят нам военные летчики. В рамках международного форума "Армия-2021" в Ставрополе планируется проведение показа авиатехники. Гордость нашей авиации - вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25 - совершат пролет над площадью святого Князя Владимира. "Авиапарад" состоится 27 и 29 августа. А пока ведутся тренировочные полеты", - написал он на своей странице в Instagram.

По информации администрации города, участниками авиапарада в Ставрополе станут восемь воздушных судов. Пролеты над территорией города будут начинаться с парка военной техники "Патриот".

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.