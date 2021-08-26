На форуме "Армия-2021" стартовали дни массового посещения

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021", теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Форум проходит в Кубинке с 22 по 28 августа. До сегодняшнего дня на него могли попасть только представители Вооруженных сил РФ, иностранные делегации, работники предприятий ОПК и журналисты.

"Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.

По его словам, гостям выставки может быть интересна площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот", где можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять самим под руководством опытных инструкторов.

Кроме того, ярким событием вечерней программы пятого дня работы форума станет финал VI чемпионата по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", который начнется в 21:00 на площади у главной сцены "Армии" и завершится в 23:00 церемонией награждения победителей и призеров.