До 20 самолетов и вертолетов ЦВО приступили к учениям в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Летно-тактические учения экипажей порядка 20 транспортных самолетов и вертолетов авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"На первом этапе учений экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили уход от условного бомбового удара по аэродрому базирования, выполнили перелет на оперативные аэродромы, дислоцированные в Свердловской и Челябинской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений летчики отработают поисковые и эвакуационные задачи, доставку груза и военнослужащих.

В учениях задействованы около 20 самолетов и вертолетов, а также более 200 человек летного и инженерно-технического состава.