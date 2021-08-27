Команда Москвы победила на чемпионате "Дронбиатлон" в рамках форума "Армия-2021"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московская команда победила в чемпионате по "Дронбиатлону", который в шестой раз прошел в ходе форума "Армия-2021", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В упорной борьбе первое место заняла сборная команда г. Москвы, серебро у команды из Санкт-Петербурга, на третьем месте женская сборная России", - говорится в сообщении. В основной программе соревнований также участвовала зарубежная команда пилотов из Турции, Болгарии и Белоруссии.

В рамках чемпионата по управлению беспилотными летательными аппаратами участники соревновались в нескольких дисциплинах. Впервые в программу включили состязания мини-дронов с рамой не более 65 мм - Tiny Whoop, в формате Drag Racing прошла серия парных гонок по 100-метровой прямой трассе на максимальное ускорение.

Также состоялись гонки беспилотников типа "летающее крыло" (FPW-WING). На высоте 7-8 м по 650-метровой трассе аппараты разгонялись до 100 км в час. Заключительным этапом стала гонка, в ходе которой команды на время сбивали дронами воздушные мишени - радиоуправляемые самолеты.

Организатором мероприятия традиционно выступило Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России. Старт состязаниям дал врио начальника управления генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Отдельно прошли соревнования среди вузов, организаций и довузовских учреждений Минобороны. Первое место заняла команда технополиса "Эра", состоящая из операторов научных рот. Среди довузовских организаций победила команда Пермского суворовского училища.