Судозавод "Янтарь" заложит арктический спасатель ледового класса

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) в ближайшее время приступит к строительству многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса по модернизированному проекту MPSV06М. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2021" гендиректор предприятия Илья Самарин.

"Завод планирует в ближайшее время заложить корабль, по которому нами выигран конкурс. Это будет многофункциональное судно ледового класса", - сказал он.

Гендиректор отметил, что предприятие планирует на базе модернизированного проекта MPSV06М сформировать рабочую конструкторскую документацию и построить, как минимум, четыре судна.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций. Разработчик проекта - Морское инженерное бюро. Судно имеет неограниченный район плавания, шестой ледовый класс. Длина - 87,75 м, ширина - 19,1 м, проектная осадка - 6,52 м, скорость - 15 узлов, экипаж - 22 человека, спецперсонал -12 человек.