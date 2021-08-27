"Калашников" начал разработку перспективного комплекса стрелкового вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" начала разработку перспективного комплекса стрелкового оружия, способного управлять данными о расположении противника и повышать ситуационную осведомленность военнослужащего. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Калашникове".

"ГК "Калашников" в инициативном порядке в кооперации с предприятиями-соисполнителями разрабатывает перспективный комплекс стрелкового вооружения. Его прототип успешно прошел испытания и был продемонстрирован министру обороны в рамках "Армии-2021", - проинформировали в ГК.

Как сообщили в "Калашникове", перспективный комплекс стрелкового вооружения предназначен для поражения живой силы, в том числе защищенной средствами индивидуальной бронезащиты и огневых средств противника на дальностях до 600 м.

"Применение комплекса позволит существенно повысить эффективность отдельного военнослужащего и подразделений в целом благодаря увеличению вероятности и скорости поражения целей противника, повышению уровня ситуационной осведомленности военнослужащего, а также управлению данными о расположении противника", - добавили в ГК.

Предусмотрена возможность интеграции комплекса с системами защиты, управления и энергообеспечения боевой экипировки военнослужащего. "Новый комплекс построен с применением принципа модульности, а его вес будет сопоставим с весом АК-12, стоящим на вооружении", - подытожили в "Калашникове".