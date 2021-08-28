{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Армия-2021"

В России создают парашютную систему для прыжков с легким артиллерийским вооружением

Прыжки с негабаритным вооружением на скоростях десантирования 350 км/ ч не выполняются ни в одной армии мира

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" ведет разработку новой универсальной парашютной грузовой обвязки, которая позволит военным десантироваться сразу с легким артиллерийским вооружением, таким как минометы или противотанковые управляемые ракеты. Об этом рассказал ТАСС главный конструктор холдинга по парашютостроению Алексей Козин.

"Есть несколько способов доставки грузов. Один из них - непосредственно с десантником, с помощью универсальных парашютных обвязок. То есть мы можем десантировать бойца сразу с вооружением, тем самым обеспечив армию легкими артиллерийскими средствами вооружения непосредственно на месте выполнения боевой задачи. Человек может на себе десантировать минометы, противотанковые управляемые ракеты, средства спасения - что угодно, в пределах габаритов и весовых характеристик системы", - сказал он.

Козин уточнил, что в настоящее время подобные прыжки с негабаритным вооружением на скоростях десантирования 350 км/ ч не выполняются ни в одной армии мира. Разрабатываемая универсальная парашютная грузовая обвязка УПГО-80-500 позволит десантировать вместе с парашютистом негабаритное вооружение и груз массой до 130 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

Теги
Россия"Армия-2021"
Российские морпехи одержали победу в международном конкурсе "Морской десант"
В тройку победителей также вошли Китай и Иран
Читать полностью