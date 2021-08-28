В Санкт-Петербурге присягу приняли более 500 будущих военных медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Церемония принятия военной присяги прошла 28 августа на плацу исторического парка Военно-медицинской академии имени Кирова, в ней приняли участие более 500 курсантов.

Поздравить курсантов академии в Санкт-Петербург прибыли заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Иванов отметил на церемонии, что будущим военным врачам "предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии, а также писать новые страницы истории отечественной военной медицины".

По данным Минобороны, в 2021 году в Военно-медицинскую академию поступили около 40 выпускников суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов.

С напутственным словом к будущим военным врачам обратился начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков, а помощник начальника академии по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил первокурсников на отличную учебу и выполнение воинского долга.

Набор в академию осуществляется по нескольким специальностям высшего профессионального образования, в том числе на направление "лечебное и медико-профилактическое дело". Кроме того, академия осуществляет набор на специальность "лечебное дело" по программам среднего профессионального образования с присвоением специальности "фельдшер". Принятию присяги предшествовал курс молодого бойца, во время которого курсанты изучали воинские уставы, занимались строевой подготовкой, а также прошли углубленное психологическое обследование. 1 сентября курсанты академии приступят к занятиям.