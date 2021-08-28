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Шойгу заявил, что Минобороны до конца года примет решения о новом облике ВДВ

Глава ведомства отметил, что в связи с преобразованиями ВДВ понадобится большое количество вертолетов, в том числе Ми-8МТВ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство примет решения о новом облике Воздушно-десантных войск (ВДВ) в конце 2021 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По итогам посещения накануне Казанского вертолетного завода на встрече с представителями региональных министр обороны России рассказал, что завод поставит Минобороны вертолеты Ми-8, Ми-38 и "Ансат". Он сообщил, что военное ведомство работает над новым обликом Воздушно-десантных войск", - сказано в сообщении Минобороны, распространенном в субботу.

"Думаю, мы подготовим и представим до конца года решение, это касается нового облика ВДВ", - сказал министр, слова которого приведены в сообщении.

Шойгу отметил, что в связи с преобразованиями ВДВ понадобится большое количество вертолетов, в том числе Ми-8МТВ.

"Потому что нам нужны вертолеты, которые должны летать в любую погоду. И, думаю, тут так же будет - как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет", - сообщил глава военного ведомства.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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