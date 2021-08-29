Замминистра обороны России Шевцова посетит Сербию и откроет там конкурс Армейских игр

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в воскресенье посетит Сербию с двухдневным визитом, где поучаствует в открытии конкурса военной полиции "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем примет участие в церемонии открытия конкурса среди подразделений военной полиции "Страж порядка" Армейских международных игр - 2021", - сказано в сообщении ведомства.

Международный этап конкурса "Страж порядка" впервые проходит в Сербии. Помимо команды России, в состязаниях военных полицейских примут участие военнослужащие Казахстана, Ирана, Катара, Кипра и Сербии.