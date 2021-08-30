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Замминистра обороны России и министр обороны Сербии обсудили сотрудничество двух стран

Татьяна Шевцова прибыла с двухдневным рабочим визитом в Сербию, где приняла участие в открытии конкурса военной полиции "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны России Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович обсудили в Белграде вопросы военного-экономического сотрудничества двух стран. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере. Обсуждались вопросы военно-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как заявила замминистра обороны РФ, Армейские международные игры - это важное направление совместной боевой подготовки.

Стороны обменялись подарками. Министру обороны Сербии подарили стреляющую миниатюрную копию винтовки Мосина в масштабе 1 к 4. Сербская же сторона вручила Шевцовой миниатюрную икону святой Петки и штык-нож от карабина М48 производства сербского предприятия "Застава".

"Ваше присутствие на открытии Армейских игр для нас большая честь. <...> Я очень рад слышать, что наши ребята на этих играх хорошо себя показали. Для нашей небольшой страны и для нашей небольшой армии это большой успех, и мы гордимся что мы это все сделали вместе с вами", - заявил Стефанович.

Кадры посещения заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой средневекового сербского монастыря Жича
© Павел Бушуев/ТАСС

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова прибыла вчера с двухдневным рабочим визитом в Сербию, где приняла участие в открытии конкурса военной полиции "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр.

Теги
РоссияСербияШевцова, Татьяна Викторовна
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