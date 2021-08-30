Замминистра обороны России Шевцова посетила сербский монастырь Жича и храм св. Саввы

КРАЛЕВО /Сербия/, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в ходе визита в Сербию, где проходит этап Армейских международных игр "Страж порядка", посетила главные святыни страны - средневековый монастырь Жича под Кралево и храм святого Саввы в Белграде. Об этом сообщил в понедельник корреспондент ТАСС.

Настоятельница монастыря игуменья Елена рассказала Шевцовой о почти 800-летней истории Жичи, основанного первым сербским королем Стефаном Первовенчанным и его братом, первым архиепископом автокефальной сербской церкви Саввой. Обитель была местом коронации 19 сербских монархов. В ходе пятивекового турецкого ига монастырь был несколько раз сожжен и разграблен. Не обошли стороной Жичу и бои Второй мировой войны: на левый придел главного храма упала авиабомба, сильно повредив историческое здание.

Гостям показали одно из свидетельств российско-сербской дружбы, которым является фреска с изображением Серафима Саровского, святого князя Владимира и императора Николая II. Русский монарх изображен без нимба, поскольку во время написания фрески он еще не был канонизирован.

В ходе посещения монастыря Шевцова рассказала монахиням о взаимодействии Минобороны РФ и Русской православной церкви. Она также сообщила о строительстве Главного храма Вооруженных сил России и его символике, пригласив сербов посетить его.

Символ российско-сербской дружбы

В Белграде делегация во главе с Шевцовой посетила храм святого Саввы, который является одним из крупнейших православных храмов в мире. Сооружение строилось свыше 100 лет. С 2015 года по поручению президента России Владимира Путина Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства сооружения.

Храм святого Саввы на разных этапах строительства неоднократно посещали Путин, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал сооружение символом сотрудничества с Россией. Вучич выразил надежду на то, что церемония освящения святыни состоится в присутствии президента Путина.