Четверо сирийских военных погибли при нападении террористов из подпольных ячеек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные отмечают обострение обстановки в провинции Дераа в Сирии, в результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка. Погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения", - сказал Кулить.

По данным центра, в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий, в провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.