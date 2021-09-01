Российская команда победила в конкурсе Армейских игр "Армия культуры"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Церемония награждения победителей прошла 1 сентября в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"По результатам двухнедельных соревнований третье место в общекомандном зачете поделили между собой сборная Беларуси и сборная Казахстана. Второе место заняла команда Китая, а абсолютным лидером зачета стала команда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.

Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета министерства обороны, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.