Минобороны: 20 стран заинтересованы в проведении на своей территории конкурсов "АрМИ-2022"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет Армейских международных игр ("АрМИ-2021") рассчитывает, что в "АрМИ-2022" примут участие команды из 45 стран, еще 20 стран выразили заинтересованность в проведении конкурсов на своей территории. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Организационный комитет АрМИ рассчитывает, что в 2022 году в соревнованиях примут участие команды из 45 стран. Еще 20 государств выразили заинтересованность в проведении конкурсов на своей территории", - говорится в сообщении со ссылкой на слова главного судьи Армейских международных игр генерал-майора Александра Перязева.

В ведомстве отметили, что в четверг состоялась встреча по проведению Армейских международных игр в 2022 году. "В мероприятии приняли участие 45 делегаций оборонных ведомств, представляющих в том числе государства-соорганизаторы: Армению, Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Сербию, Узбекистан, Азербайджан, Индию и Монголию. На встрече также присутствовали военные атташе при посольствах стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки", - отметили в министерстве.

В Минобороны рассказали, что представителям государств - соорганизаторов конкурсов и военным атташе зарубежных стран представили перечень организационных мероприятий по планированию "АрМИ-2022" и предложения по определению мест проведения конкурсов, предстоящих в следующем году игр, с учетом расширения их географии.

"Участники встречи дали высокую оценку организации Армейских международных игр в 2021 году и отметили, что "АрМИ-2022" станут практическим продолжением дальнейшего развития международного военного сотрудничества между оборонными ведомствами стран-участниц", - сообщили в министерстве.

По результатам 30 завершившихся конкурсов в общем зачете лидирует команда Российской Федерации, на втором месте военнослужащие из Узбекистана, а тройку лидеров замыкают военные из Китая.