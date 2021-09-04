Вертолетчики России показали лучшее пилотирование на конкурсе "Авиадартс-2021"

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязанская область/, 4 сентября. / ТАСС/. Вертолетчики ВКС России на Ми-8 показали лучшее пилотирование на конкурсе "Авиадартс-2021" и установили рекорд. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре Армейских международных игр - 2021.

"Экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса - 184", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе проведения конкурса "Авиадартс-2021" было установлено четыре новых рекорда, два из которых принадлежат российским летчикам и по одному - экипажам Белоруссии и КНР.

"По итогам конкурса российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса", - отметили в пресс-службе.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2021" проходил в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. В соревнованиях участвовали команды РФ, КНР, Белоруссии.