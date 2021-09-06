Эксперт считает, что привлечение резервистов является обычной практикой на крупных учениях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мобилизация резервистов является обычной практикой на таких крупных учениях, как "Запад-2021". Об этом ТАСС в понедельник сообщил военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее в понедельник на сайте Минобороны РФ сообщалось, что резервисты переброшены на территорию Калининградской области для участия в учениях.

"Это связано с подготовкой проведения учений "Запад-2021". Это типичная процедура при проведении оперативно-стратегических учений - привлечение резервистов, которые по контракту находятся в резерве, или частично привлечение резервистов, которые находятся в запасе и по мобилизационным предписаниям могут быть призваны, или для переподготовки" - заявил он.

По его словам, резервистов призывают и при объявлении военного положения во время так называемого мобилизационного развертывания вооруженных сил.

"Всегда мобилизационная подготовка отрабатывается в рамках таких учений. Обычно привлекают несколько тыс. человек, по опыту тех же учений "Восток-2018", - отметил Мураховский.

Как уточнил эксперт, тогда развертывались части на Камчатке с привлечением нескольких тыс. резервистов.

Резервисты получают деньги

В свою очередь военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что такой призыв длится, как правило, не более полутора - двух месяцев и предполагает получение резервистами денежных выплат.

"За людьми, которых призывают на учения из резерва, сохраняется средняя зарплата на предприятии. Еще им платят в армии по их специальности. Например, механик-водитель должен получать определенную сумму за должность, и он еще получает за звание: если сержант механик-водитель, то ему дополнительно платят какие-то деньги. Это не бесплатное мероприятие для человека и для государства", - пояснил эксперт.

Обучение пользованию техникой

Литовкин подчеркнул, что резервистов необходимо обучать пользованию высокоточной техникой. "Конечно, любой армии нужен обученный резерв, потому что сегодня техника в армии высокотехнологичная", - отметил он.

По словам эксперта, не нужны резервисты, которые просто "бегают с автоматом по полю, <...> таких можно подготовить за неделю". "А механиков-водителей танков, наводчиков танков, командиров танка, командиров артиллерийского расчета, наводчиков артиллерийского расчета и тем более самоходных артиллерийских установок, радиотехнического комплекса, узлов связи, операторов беспилотников и много других воинских профессий и специальностей надо готовить. Этих людей время от времени приглашают на переподготовку и на такие учения, как "Запад-2021", - пояснил Литовкин.

Эксперт отметил, что ежегодным указом президента определяется число людей, которые находятся в резерве и которых могут привлекать к различным мероприятиям. "На это количество людей выделяются определенные деньги", - подчеркнул он.

Литовкин пояснил, что призываемые в преддверии учений резервисты снимут предназначенную на критический период технику с хранения, почистят ее от смазки, приведут в боевую готовность и примут участие в учениях. После учений они вновь почистят, смажут и опять поставят технику на хранение.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что численность резервистов в России будет увеличена.