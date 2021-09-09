Российские огнеметчики сорвали наступление условного противника на учениях ОДКБ в Киргизии

ПОЛИГОН "ЭДЕЛЬВЕЙС" /Киргизия/, 9 сентября. /ТАСС/. Российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" сорвали наступление условного противника на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу тактического эпизода, передовые отряды незаконного вооруженного формирования планировали занять населенный пункт. Перемещение колонны техники и личного состава условного противника к нему обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Полученные им данные были переданы на командный пункт.

"Командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами, чтобы заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении", - говорится в сообщении округа.

Для нанесения максимального поражения живой силе и технике противника военнослужащие залповым огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожили технику и живую силу противника. Кроме того, были задействованы автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", которые вели огонь по целям по навесной траектории, уточнили в ЦВО.

Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" начались в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В них принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учениях составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.