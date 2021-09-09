Под Калининградом прошла церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021"

ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ /Калининградская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021" прошла 9 сентября на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщили в Министерстве обороны России.

"На полигоне Правдинский, который предназначен для проведения стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий с воинскими частями и подразделениями армейского корпуса Балтийского флота, состоялось церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021", - говорится в сообщении.

К участникам учений обратился командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он напутствовал подчиненных на качественное выполнение учебно-боевых задач и пожелал балтийцам успехов на совместных стратегических учениях.

Адмирал отметил, что флот готов к проведению учений "Запад-2021". "Для Балтийского флота это учение является серьезным экзаменом", - сказал он на состоявшемся здесь митинге с участием командного состава армейского корпуса флота, ветеранов вооруженных сил и выразил уверенность, что в ходе учений "командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым".

Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

Также мероприятия в рамках открытия маневров "Запад-2021" прошли на территории морского десантного полигона Балтийского флота Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы, отметили в пресс-службе.

Об учениях

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.